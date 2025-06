Belém: PC fecha fábrica clandestina de armamentos escondida nos fundos de barbearia no Jurunas

A Polícia Civil do Pará fechou na manhã desta quarta-feira (18/6), durante a operação “Corte Final”, uma fábrica artesanal de armamentos, instalada clandestinamente nos fundos de uma barbearia, no bairro do Jurunas, em Belém. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante.

A ação policial foi coordenada pela equipe da Divisão de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DATA), unidade vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV). “As investigações se iniciaram após uma denúncia de violência doméstica em face de uma adolescente que foi ameaçada com o uso de uma arma de fogo.

Através do aprofundamento das investigações foi possível verificar que a referida arma foi adquirida em um estabelecimento que fabricava e comercializava armas de fogo. A partir dessas informações foi requerida e autorizada a busca e apreensão no imóvel e, nesta quarta-feira, ao darmos cumprimento ao mandado, constatamos o funcionamento de uma estrutura destinada à fabricação artesanal de armas de fogo, moldes de armamento e equipamentos utilizados no processo de fabricação”, explicou o delegado Theo Schüler, diretor da DATA.

As investigações se iniciaram após o relato de uma adolescente, informando que seu ex-namorado a teria ameaçado com arma de fogo no mês de janeiro deste ano. Desde então, diversas diligências foram desencadeadas para apuração integral dos fatos, chegando-se à informação de que a arma utilizada nas ameaças era proveniente de uma fábrica clandestina de armamentos.

“Após as investigações e os indícios coletados, as equipes da DATA representaram judicialmente pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foi deferido e cumprido nesta manhã. No local indicado, situado no bairro do Jurunas, conseguimos apreender uma carabina de repetição, um rifle de repetição, duas espingardas, uma arma de brinquedo, três coronhas de espingarda, dois carregadores de armamento, duas empunhaduras de espingarda, munições de uso restrito e um celular”, contou a diretora da DAV, delegada Emanuela Amorim.

Também foram encontrados e apreendidos materiais utilizados na fabricação dos armamentos como esmerilhadeira, serra e máquina de solda. O preso, que vai responder por comércio ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo de uso restrito, foi conduzido à DATA, onde foram realizados os procedimentos de praxe, e está à disposição do Poder Judiciário.

Quaisquer informações sobre violência doméstica, utilização indevida de armamentos ou outros crimes podem ser repassadas de forma anônima e gratuita através do Disque-Denúncia, no número 181, ou através da Iara, atendente virtual pelo WhatsApp (91) 98115-9181.