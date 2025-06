Operação fluvial intercepta 3 kg de 'supermaconha' escondidos em televisão no Marajó

O trabalho integrado de fiscalização e combate a crimes fluviais realizado na Base Integrada Fluvial “Antônio Lemos”, em Breves, no Marajó, resultou na apreensão de 3 quilos de entorpecentes nesta terça-feira (17). A droga, do tipo skunk, estava escondida no interior de uma televisão transportada no compartimento de cargas de uma embarcação vinda de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém.

A apreensão ocorreu durante diligências de rotina no rio Tajapuru. Com o apoio de embarcações rápidas e do cão farejador "Anúbis", os agentes realizaram vistoria no navio “Anna Karoline VII”, quando o animal indicou a presença de material suspeito no setor de cargas. Ao abrirem a caixa contendo a televisão, foram encontrados três tabletes de skunk.

O procedimento de apreensão foi formalizado na Base Fluvial e será concluído na Delegacia de Polícia Civil de Breves, onde o caso segue sob investigação.

O diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, destacou o impacto da operação no combate ao tráfico de drogas na região. "Esta ação demonstra o compromisso contínuo das nossas forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. Parabenizo os agentes envolvidos, que têm trabalhado com coragem e dedicação para garantir um futuro mais seguro à população", afirmou.

O que é skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha.