Foragido é preso e mais de 6 kg de skunk são apreendidos dentro de eletrodomésticos em Juruti

Mais de 6 kg de skunk foram apreendidos dentro de eletrodomésticos transportados por uma embarcação na cidade de Juruti, no oeste do Pará. A ação ocorreu na quarta-feira (11) e também resultou na prisão de um homem que estava foragido da Justiça e seria o responsável por receber a droga na cidade de Santarém.

A prisão e a apreensão ocorreram no âmbito da Operação Sucuri Verde, realizada pela Polícia Militar do Pará, por meio do Comando de Policiamento Regional I (CPR I) e do 18º Batalhão. As equipes de fiscalização abordaram uma embarcação que fazia o trajeto Manaus (AM) – Santarém (PA), com 160 passageiros e 15 tripulantes. Durante a vistoria no setor de encomendas, os policiais identificaram um forte odor característico de entorpecentes. Diante da suspeita, dois volumes foram abertos e, em seu interior, encontrados quatro tabletes de uma substância semelhante ao skunk — popularmente conhecido como “supermaconha”, modificada em laboratório — totalizando mais de 6 quilos.

A droga estava escondida dentro de um aspirador de pó e de uma air fryer, numa tentativa de burlar a fiscalização. Segundo informações repassadas à polícia, a encomenda seria retirada em Santarém por um suspeito que utilizava identidade falsa.

Prisão

O suspeito de receber a carga foi preso durante outra fiscalização, realizada na embarcação “Golfinho do Mar II”, que também saiu de Manaus (AM). O barco navegava pelo estreito de Óbidos quando foi abordado pelo Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), em parceria com guarnições da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Os policiais localizaram um passageiro com mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho (RO). Durante a abordagem, o suspeito apresentou um documento de identidade falso. Ele estava a caminho de Santarém, onde, segundo a investigação, receberia uma carga de entorpecentes por meio de uma agência de encomendas. O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

A Operação Sucuri Verde tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas pelas rotas fluviais da Amazônia, frequentemente utilizadas por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes entre os estados da região Norte.