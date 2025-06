Acidente deixa três mortos e uma criança ferida na PA-324, em Nova Timboteua

Um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (12) deixou três pessoas mortas na zona rural do município de Nova Timboteua, no nordeste do Pará. A tragédia aconteceu por volta das 15h30, no km 27 da PA-324, na altura da Vila Samauma. As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas, um veículo de passeio, de placa QDX-6E76, que havia saído do bairro da Marambaia, em Belém, com destino a Salinópolis, perdeu o controle após passar por uma grande poça d’água. O carro capotou e caiu em uma vala às margens da rodovia. Chovia bastante no momento do acidente.

Dentro do automóvel estavam quatro pessoas, sendo duas crianças, um homem e uma mulher. Três delas morreram no local, provavelmente por afogamento, conforme relatos preliminares da polícia e dos bombeiros que atenderam a ocorrência. A única sobrevivente foi uma criança de aproximadamente 10 anos, que conseguiu sair do carro e foi socorrida por moradores da região.

Um veículo da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), que passava pela rodovia com policiais penais, prestou apoio à ocorrência. Os agentes tentaram retirar as portas do automóvel para auxiliar no resgate. Moradores, voluntários e outros motoristas também se uniram em uma tentativa desesperada de​ salvar os ocupantes até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que demoraram cerca de 40 minutos para chegar ao local.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram presentes, prestando apoio e iniciando os primeiros procedimentos investigativos. A criança sobrevivente foi levada à delegacia de Nova Timboteua, onde recebeu acompanhamento da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e de uma psicóloga, até que familiares ou responsáveis legais fossem localizados.