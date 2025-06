‘Beiço’ e ‘Topete’ morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Barcarena

Dois homens, identificados como Walez Cardoso Rodrigues e Railson Willians Cardoso Rodrigues, morreram durante uma intervenção policial no município de Barcarena, na manhã de quinta-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, os dois, conhecidos pelos apelidos de ‘Beiço’ e ‘Topete’, trocaram tiros com agentes da corporação durante uma ação no bairro Novo Horizonte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a PC, os suspeitos foram socorridos e levados para atendimento médico em uma unidade de saúde na Vila dos Cabanos, mas não resistiram aos ferimentos. Durante a ação, foram apreendidos diversos invólucros com entorpecentes, duas armas de fogo de fabricação caseira, munições e três aparelhos celulares, que foram apresentados na Delegacia de Vila dos Cabanos.

A operação teve início após a PM receber denúncias de que dois homens, supostamente envolvidos em assaltos na região, estariam comercializando drogas em frente a uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais localizaram ‘Beiço’ e ‘Topete’, que correram para dentro do imóvel ao perceberem a aproximação da viatura. Os agentes informaram que realizaram o cerco à casa para evitar uma possível fuga.

Ainda conforme o relato policial, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os agentes, dando início a uma troca de tiros. Ambos foram atingidos e socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos, mas não resistiram e morreram.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a ocorrência: “Após receber denúncia de tráfico de drogas, a guarnição foi até o local indicado e se deparou com os suspeitos, que reagiram atirando contra a polícia. Os suspeitos foram atingidos durante a troca de tiros e encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram aos ferimentos”.