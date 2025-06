Homem é preso por estupro de vulnerável em Santa Bárbara do Pará

Um idoso de 73 anos foi preso na tarde da última quarta-feira (11), na zona rural de Santa Bárbara do Pará, após a expedição de mandado de prisão definitiva pelo crime de estupro de vulnerável. A ordem judicial foi emitida pela Vara Criminal de Benevides, em cumprimento à sentença condenatória com trânsito em julgado.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, a prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Murinim, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana. O homem foi localizado em sua residência, quando teria oferecido resistência à abordagem policial. No momento da detenção, segundo os policiais, ele estava com um terçado em mãos, o que exigiu o uso de algemas para conter o suspeito com segurança.

Segundo a polícia, o homem foi condenado a 24 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal. Após os procedimentos legais na delegacia, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.