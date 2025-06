Criança de 2 anos dispara arma acidentalmente e mata a mãe, no Mato Grosso

Uma mulher de 27 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental de arma de fogo, segundo a Polícia Civil, dado pelo próprio filho, de apenas 2 anos. A tragédia ocorreu no Bairro Barra Verde, em Rio Verde de Mato Grosso, a 203 quilômetros de Campo Grande, na noite desta sexta-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, no boletim de ocorrência está registrado que a arma estava sobre a mesa quando a criança, que estava próxima da mãe, tocou no revólver e acabou acionando o gatilho. O disparo atingiu a mulher no braço e no peito. Ela foi socorrida com vida e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil divulgou uma noita, informando que no momento do disparo, a vítima estava sentada na varanda da residência. A arma, uma pistola Glock, calibre 9 milímetros, pertence ao pai do menino. A Polícia Civil investiga o caso, que está registrado como omissão de cautela e homicídio culposo.

Câmera de segurança da residência registrou o momento em que a mulher foi atingida. Na casa, a polícia apreendeu carregador, quatro munições da marca CBC intactas e 15 munições S&B, sendo 14 intactas e uma deflagrada

As imagens serão anexadas no processo durante instrução do inquérito policial.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim onde ainda nesta manhã passará por autopsia.