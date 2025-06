Homem é morto a tiros na Rua da Amizade, em Altamira, no sudoeste do Pará

A rua da Amizade, no bairro Boa Esperança, no município de Altamira, no sudoeste do Pará, foi local na sexta-feira (13) de um crime praticado contra a vida de um homem identificado como Adriano Fernando Souza Dias. Ele foi morto com disparos de arma de fogo. A Polícia levanta informações para identificar e prender quem é o responsável por esse homicídio.

De acordo com as primeiras informações sobre a ocorrência, a partir do relato de testemunhas, o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima teria sido um homem que chegou ao local do crime pilotando uma moto. Essa pessoa utilizava uma bolsa de delivery e, a partir da chegada aonde se encontrava Adriano, teria efetuado vários disparos contra ele.

Adriano não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Circula a informação de que a vítima teria envolvimento em uma chacina verificada no bairro São Francisco. Policiais compareceram até a área do crime e buscam dados sobre o suspeito do homicídio no intuito de localizá-lo.



A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre essa ocorrência.