Suspeitos de incendiarem ônibus morrem em ação policial em Ananindeua

Dois homens, um deles identificado como Hiarley David da Silva de Oliveira, morreram na tarde desta sexta-feira (13), em uma área de mata no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, após um confronto com policiais militares do 30° Batalhão da Polícia Militar (BPM). De acordo com o relatório oficial da corporação, os agentes reagiram a uma injusta agressão após serem recebidos a tiros por um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e com uma facção​ criminosa.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a ligação entre os homens e crimes registrados na área, como o incêndio de ônibus registrado no final da linha do Águas Lindas, em abril deste ano.

Segundo a PM, a ocorrência teve início por volta das 15h30, quando um morador, que preferiu não se identificar, procurou a base do 30° BPM para denunciar que cerca de sete homens armados haviam entrado em uma área de mata próxima ao campo do Boticão, carregando sacolas suspeitas.

No local informado, os policiais relataram ter se deparado com diversos homens armados que estariam comercializando entorpecentes. Ainda segundo a corporação, foi dada ordem de parada aos suspeitos, que reagiram com disparos de arma de fogo. Os policiais revidaram e, após o confronto, encontraram dois homens feridos ao solo, ainda armados e aparentemente com vida.

Os dois suspeitos foram socorridos e levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiram aos ferimentos. Um dos mortos foi identificado como Hiarley David da Silva de Oliveira, apontado pela polícia como responsável por ataques contra agentes de segurança pública e ligado a uma facção criminosa que atua na região.

Durante a ação, os policiais apreenderam duas armas de fogo, sendo uma pistola Taurus G2C calibre .38 com seis munições intactas e um revólver Rossi calibre .32 com uma munição intacta e uma deflagrada, além de 110 porções de substância análoga à cocaína e 160 porções de substância semelhante à maconha.