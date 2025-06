Motorista de 48 anos é encontrado morto dentro de caminhão em Miritituba

Um morador local acionou a Polícia Militar, na manhã de sábado (14), após encontrar o motorista, Rodrigo Gonçalves Magalhães, de 48 anos, imóvel dentro de um caminhão no bairro DNER, no distrito de Miritituba, município de Itaituba, no sudoeste do Pará. A PM confirmou que o homem estava morto e acionou tanto a perícia criminal quanto agentes da Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

Em uma foto que circulou nas redes sociais e portais de notícias, da região, neste sábado, o homem aparece trajando somente um short e está curvado sobre o banco da frente do caminhão.

O veículo de grande porte estava estacionado no antigo Acampamento do BEC, na 1ª Rua do bairro DNER. A PM não demorou para atender ao chamado, e logo percebeu que o condutor estava sem sinais vitais. As informações preliminares são de que o caminhão pertence a uma empresa de transportes.

Miritituba se destaca por grande movimentação de caminhoneiros

Miritituba é um distrito dentro do município de Itaituba, com grande movimentação de transporte de cargas, principalmente, de grãos, como a soja, milho e algodão, matérias primas que chegam ao território paraense, vinda do estado do Mato Grosso. O distrito também se destaca justamente por ter grandes terminais de transbordo de carga, que movimentam mercadorias por via fluvial até outros portos para exportação.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte do motorista Rodrigo Magalhães.