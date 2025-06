Adolescente de 15 anos seria a mãe de bebê encontrado morto em Soure, na ilha do Marajó

Uma adolescente de 15 anos seria a mãe do bebê, cujos restos mortais foram encontrados na última terça-feira (10), em Soure, na ilha do Marajó. De acordo com informações divulgadas pelo site Notícia​ Marajó, o avô de “criação” da adolescente seria o pai da criança e que a menina era abusada pelo homem desde os 12 anos. Ele foi preso na última quarta-feira (11).

Por nota, a Polícia Civil informou que "uma adolescente foi apreendida e um homem foi preso preventivamente por estupro de vulnerável". "O caso segue em investigação pela delegacia de Soure. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração dos fatos", diz o comunicado da Polícia Civil.

Segundo as investigações, após coleta de depoimentos de testemunhas e possíveis envolvidos, a Polícia Civil descobriu que a mãe da criança seria a adolescente de 15 anos. Além disso, descobriu-se que o pai seria o avô de criação da adolescente, que sofria abusos por parte do homem desde os 12 anos de idade.

A prisão preventiva do homem foi deferida e cumprida na manhã da última quarta-feira (11). Ele segue à disposição da justiça. A adolescente de 15 anos está em um abrigo. As perícias vão ajudar a determinar se o bebê nasceu morto ou vivo.

Ainda de acordo com informações do Notícia Marajó, os restos mortais do bebê foram encontrados no quintal de uma residência no bairro Novo, em Soure. Moradores encontraram partes do corpo, com apenas os pés visíveis, pois o restante teria sido devorado por urubus. A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos legais, indicando que o corpo estava dentro de uma sacola e teria sido jogado de um terreno vizinho. Após perícia preliminar, os restos mortais foram encaminhados ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para exames detalhados.