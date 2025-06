Mulher é assassinada a facadas dentro de casa no nordeste paraense

Um crime brutal chocou os moradores do município de Acará, no nordeste do Pará, na manhã desta sexta-feira (13). Maria de Nazaré foi assassinada a facadas dentro de sua própria residência. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que, segundo as primeiras informações apuradas pela Polícia Civil, não aceitava o fim do relacionamento.

O caso está sendo investigado como feminicídio. De acordo com a polícia, o homem fugiu logo após o crime e diligências estão em andamento para localizá-lo.

A perícia esteve no local para coletar evidências que possam ajudar a esclarecer o homicídio. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames necroscópicos.

A polícia ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do crime. Não se sabe, até o momento, como o suspeito conseguiu entrar no imóvel, nem se a vítima vinha sofrendo ameaças anteriormente.

Familiares, amigos e vizinhos da vítima usaram as redes sociais para manifestar indignação com o caso e pedir justiça.

Ajude a polícia

Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima e com garantia de sigilo, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp da atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181.