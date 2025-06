Nova Timboteua: Mulher que morreu em grave acidente na PA-324 estava grávida de 9 meses

Julielma Cordovil Alves Oliveira, que estava grávida de nove meses, é uma das vítimas do grave acidente de trânsito registrado na tarde de quinta-feira (12), na zona rural de Nova Timboteua, no nordeste do Pará. A tragédia aconteceu por volta das 15h30, no km 27 da rodovia PA-324, na altura da Vila Samaúma, e resultou na morte de três pessoas: Julielma, seu companheiro Paulo Roberto de Amorim Oliveira, e um menino de 10 anos, que era filho do casal.

Julielma e Paulo Roberto eram comerciantes e bastante conhecidos na Feira do Entroncamento, no bairro do Castanheira, em Belém, onde vendiam carne. Eles estavam a caminho de Salinópolis para comemorar o noivado.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, uma criança de 11 anos, que era afilhada do casal, sobreviveu ao acidente e foi encaminhada para atendimento médico. A instituição informou que perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

A família viajava em um veículo de passeio com placa QDX-6E76, que havia saído do bairro da Marambaia, em Belém, com destino a Salinópolis, na região do Salgado paraense. De acordo com informações de testemunhas, o carro perdeu o controle ao passar por uma grande poça d’água durante uma forte chuva, capotando e caindo em uma vala às margens da rodovia.

Dentro do automóvel estavam quatro pessoas, sendo duas crianças, um homem e uma mulher. Três delas morreram no local, provavelmente por afogamento, conforme apontaram relatos preliminares da polícia e do Corpo de Bombeiros. A única sobrevivente, a criança de 11 anos, conseguiu sair do veículo com vida e foi socorrida por moradores da região.

Policiais penais que passavam pela área em um veículo da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) prestaram os primeiros socorros, tentando retirar as portas do carro para ajudar no resgate. A ação contou ainda com o apoio de moradores, voluntários e motoristas que trafegavam pelo trecho no momento da tragédia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros chegaram cerca de 40 minutos após o ocorrido.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Após ser resgatada, a criança sobrevivente foi levada à delegacia de Nova Timboteua, onde recebeu apoio psicológico e foi acompanhada por agentes da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e de uma psicóloga até o contato com familiares ou responsáveis legais.

“A Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Nova Timboteua apuram as circunstâncias do acidente de trânsito. Paulo Roberto de Amorim Oliveira, Julielma Cordovil Alves Oliveira e uma criança de dez anos morreram no local. Uma criança de 11 anos foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, informou a PC em nota enviada à reportagem.