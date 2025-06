Vereadora de Salinópolis passa por susto em acidente na PA-324, em Nova Timboteua (PA)

A vereadora Aury Donato, do município de Salinópolis, passou por um grande susto na noite da última sexta-feira (13), quando o veículo em que transitava com a filha dela e mais o motorista envolveu-se em um acidente na rodovia PA-324, no interior do Município de Nova Timboteua, no nordeste do Pará. O carro com a parlamentar e as outras duas pessoas seguia de Salinópolis para Belém e acabou colidindo de forma frontal com uma árvore que havia caído sobre a pista. Ainda na quinta-feira (12), um outro acidente, desta vez fatal, foi verificado no mesmo trecho da PA-324.

A colisão foi muito forte, a ponto de o veículo ter ficado totalmente destruído, de acordo com as primeiras informações sobre o fato. Apesar da gravidade da situação, os três ocupantes do carro sofreram apenas escoriações leves. Essas pessoas utilizavam cintos de segurança no momento em que se deu a colisão do carro contra a árvore. Esse procedimento do motoristas e das duas passageiras contribuiu para evitar consequências mais graves do acidente.

Livramento

Após o acidente, a vereadora Aury Donato relatou que estava indo para Belém, após ter feito uma agenda política em Salinópolis, nas comunidades de São Bento e Santo Antônio. "Foi livramento de Deus, livramento de Deus mesmo. Infelizmente, as árvores se encontram neste estado, ainda está caindo árvore aqui. Uma árvore caiu, e não deu tempo de o veículo freiar", disse a parlamentar, ainda se refazendo do susto com o acidente.

"Eu nem sei como é que nós estamos vivos. Vocês estão vendo a situação do carro. O carro atravessou a árvore, o vidro do carro quebrou, tinha um galho imenso que poderia ter atingido o meu sobrinho que estava dirigindo ou em mim também, e o vidro do carro sem ser blindado segurou. Milagre mesmo, coisa de Deus, e queria pedir ajuda às autoridades públicas para dar uma atenção, porque ontem mesmo (na quinta-feira, dia 12) teve um acidente aqui, morreu uma família. Eu estou em estado de choque, ainda não acredito no que aconteceu. Infelizmente, as árvores estão caindo, e assim, como graças a Deus, eu, minha filha, meu cachorro e meu sobrinho estamos vivos, sem nenhum arranhão, poderíamos estar os três mortos agora", afirmou Aury Donato. Ela enfatiza a necessidade de as árvores podem cair a qualquer momento, em virtude das chuvas.

Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipes de salvamento e ambulância até o local do acidente, para que fosse prestado o primeiro atendimento às vítimas.

Outro acidente no mesmo local

Na tarde de quinta-feira (12), um outro acidente foi registrado no mesmo trecho da rodovia PA-324 em Nova Timboteua. O fato se deu por volta das 15h30 no km 27 da rodovia, na altura da Vila Samaúma. O acidente provocou a morte de três pessoas: Paulo Roberto de Amorim Oliveira, Julielma Cordovil Alves Oliveira e uma criança de 10 anos.

As pessoas trafegavam em um veículo de passeio, após terem saído do bairro da Marambaia, em Belém, com destino a Salinópolis. Testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle do carro ao passar por uma grande poça d´água, sob forte chuva. O veículo capotou e caiu em uma vala profunda às margens da rodovia.

Ainda na sexta-feira (13), o músico paraense Félix Robatto utilizou suas redes sociais para lamentar a morte de seu primo Paulo Roberto de Amorim Oliveira e de sua família formada por Julielma Cordovil Alves Oliveira e o filho de 10 anos.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre essa ocorrência.