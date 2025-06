Corpo de homem é encontrado com a cabeça esmagada na BR-230, em Itaituba

O corpo de um homem identificado como Adriano de Sousa Lima foi encontrado com a cabeça parcialmente esmagada, às margens da BR-230, em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima estava jogada em frente a um hotel, nas proximidades do distrito de Campo Verde. A principal suspeita é que o homem tenha sido atropelado.

Ainda de acordo com informações iniciais, o corpo da vítima foi localizado por volta das 5h15 desta quinta-feira (12). Os relatos do Portal O Giro são que uma viatura da Polícia Militar (PM) realizava rondas pela área quando os militares teriam encontrado o corpo jogado, sem camisa, no local. Os agentes informaram que a vítima apresentava sinais evidentes de atropelamento, pois, parte da cabeça havia sido esmagada e, também, havia marcas de pneus nas costas do homem.

VEJA MAIS

As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pela PM. Inicialmente, testemunhas informaram que o acidente também envolveu uma carreta. O local foi isolado pelOS até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia e a remoção do corpo de Adriano. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.