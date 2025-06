Motorista de caminhonete morre após bater na traseira de caminhão na BR-222

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde do último domingo (8), na BR-222, entre os municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, no sudeste do estado. A colisão resultou na morte de Jucélio Ribeiro Rios, de 59 anos, que conduzia uma caminhonete Toyota Hilux.

De acordo com informações da polícia, o veículo seguia no sentido Abel Figueiredo quando colidiu violentamente com a traseira de um caminhão Mercedes-Benz L 141, que estava parado na pista, sem qualquer tipo de sinalização. A batida ocorreu a cerca de 20 quilômetros de Rondon do Pará.

Relatos de motoristas que passavam pela rodovia e registraram vídeos do local indicam que o caminhão estaria parado no mesmo ponto desde o sábado (7), sem nenhuma sinalização de advertência, o que pode ter contribuído diretamente para o acidente.

Com a força do impacto, o corpo da vítima ficou preso entre as ferragens dos dois veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a remoção. O motorista do caminhão não foi encontrado no local.

A Delegacia de Polícia de Rondon do Pará instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e identificar o responsável pelo caminhão. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao disque denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita, com anonimato garantido.