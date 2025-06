Restos mortais de criança são encontrados em quintal no município de Soure, no Marajó

Os restos mortais de uma criança, cuja idade ainda é desconhecida, foram encontrados na manhã desta terça-feira (10) no quintal de uma residência localizada na 5ª rua do bairro Novo, no município de Soure, na ilha do Marajó.

De acordo com informações preliminares apuradas pela polícia, moradores da área se depararam com partes do corpo ainda no início do dia. Apenas os dois pés estavam visíveis, já que o restante teria sido devorado por urubus, segundo relatos iniciais de testemunhas.

A Polícia Civil foi acionada e realizou os procedimentos legais. Conforme a instituição, a suspeita é de que o corpo estava dentro de uma sacola e teria sido jogado de um terreno vizinho para o local.

Após uma análise preliminar, os restos mortais foram removidos e encaminhados à Polícia Científica do Pará (PCEPA), onde p​assarão por exames mais detalhados. O trabalho pericial deverá ajudar a Polícia Civil, responsável pelas investigações, a obter informações como a idade da criança, além de indícios sobre a forma como ela foi morta.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra policiais civis removendo os restos mortais e colocando-os em um pequeno caixão.

Até o momento, a polícia não forneceu maiores detalhes sobre a autoria do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da delegacia de Soure investigam o caso sob sigilo”.