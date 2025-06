Suposto líder de facção criminosa é preso em cemitério de Parauapebas

Uma operação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de um homem na manhã desta quarta-feira (11), no cemitério municipal de Parauapebas, sudeste do estado. A ação foi coordenada por equipes da Superintendência Regional de Carajás, da Delegacia de Homicídios e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Tucuruí.

De acordo com a polícia, a operação teve como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de São Paulo. Segundo as investigações, o homem é apontado como uma das lideranças de uma organização criminosa com atuação em diversos estados do país. Ele também é investigado por envolvimento em dois homicídios registrados em Parauapebas, além de suposta participação em um crime que resultou em cinco mortes, informou a Polícia Civil.

Após a prisão, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça.