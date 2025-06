Acidente com morte é registrado na estrada de Mosqueiro na noite deste domingo

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (8/6) na estrada de acesso ao distrito de Mosqueiro, em Belém. A colisão envolveu duas motocicletas e um carro de passeio, segundo informações preliminares.

A batida teria ocorrido após uma tentativa de ultrapassagem irregular. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e permanecem na área prestando atendimento e organizando o tráfego, que segue lento na saída do distrito.

Há informações sobre pessoas mortas e feridas, mas a reportagem ainda apura o número exato de vítimas e suas identidades. A perícia também foi chamada para investigar as causas do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar para obter mais informações sobre as causas do acidente e aguarda posicionamento oficial.