Casal morre em grave acidente de moto na rodovia dos Trabalhadores, em Belém

​Um homem identificado apenas como o personal trainer Rodrigo e uma mulher identificada como Renata Helen Chaves Gomes morreram em um grave acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (6), na na rodovia Desembargador Paulo Frota (também conhecida como rodovia dos Trabalhadores), no bairro de Val-de-Cans, em Belém. O acidente ocorreu no trecho entre as avenidas Júlio César e Centenário, por volta das 17h30. Chovia bastante no momento do acidente.

De acordo com os primeiros levantamentos policiais, a suspeita é de que um outro veículo tenha batido na motocicleta onde as vítimas estavam. Rodrigo e Renata foram arremessados ao chão e morreram na hora. Equipes do Samu estiveram no local e constataram as mortes. Os primeiros levantamentos apontam que as vítimas faziam uso do capacete no momento do acidente.

“Nós podemos observar que a mulher estava com os dois punhos quebrados. Foi a única lesão que nós encontramos nela. Talvez ela possa ter quebrado o pescoço, mas só o médico legista vai poder dizer. A traseira do veículo está retorcida, provavelmente onde ela estava segurando ​e lesionou as mãos. Mas a gente ainda vai analisar câmeras de segurança do condomínio aqui da frente. Ele teve uma lesão profunda no queixo. Não encontramos marcas de derrapagem, provavelmente foi a batida. Mas tudo ainda será analisado. Não constatamos batidas ​nos postes [de energia elétrica]. Iremos analisar as câmeras e vestígios”, explicou o perito José Cordeiro, da Polícia Científica do Pará (PCEPA).

O personal trainer Rodrigo e a companheira Renata faziam parte do grupo de motociclistas “Sem Limit”. Amigos do casal estiveram no local do acidente e acompanharam o trabalho da perícia. Eles estavam bastante abalados e não conversaram com a imprensa. A Polícia Militar também esteve no local e deu apoio nos trabalhos da Polícia Científica. O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Seccional da Sacramenta.