Embarcação tomba parcialmente no Ver-o-Peso, em Belém

Um barco tombou parcialmente na manhã desta sexta-feira (6), na área conhecida como Pedra do Peixe, no complexo do Ver-o-Peso, em Belém. Apesar do susto, não houve registro de feridos. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

A embarcação ficou apoiada em outros barcos atracados nas proximidades, o que contribuiu para evitar o tombamento completo e facilitou a atuação do Corpo de Bombeiros. Os agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, solicitaram reforço de mais militares para auxiliar na operação.

Para evitar que o barco virasse totalmente e provocasse riscos ambientais, como o vazamento de combustível no rio, os bombeiros amarraram a estrutura com cordas e a fixaram a uma coluna de concreto.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não informou as causas do incidente.