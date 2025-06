Filho mata a própria mãe a golpes de foice em Novo Repartimento

Uma mulher identificada como Lourença da Conceição, de idade não revelada, foi assassinada a golpes de foice pelo próprio filho, Antônio Santos da Paz, dentro da residência da família na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O assassinato ocorreu na manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com informações da polícia, o crime teve início após uma briga entre Antônio e sua companheira. Tentando interromper a discussão, Lourença teria batido na cabeça do filho com um cabo de vassoura. Enfurecido, Antônio foi até o exterior da casa, pegou uma foice e, ao perceber que sua mãe havia trancado a porta para se proteger, conseguiu arrombar o imóvel. Dentro da casa, ele desfe​riu diversos golpes contra Lourença.

Lourença ainda foi socorrida por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Após cometer o crime, Antônio tentou fugir, mas foi capturado e agredido pelos moradores da região. Ele foi imobilizado e mantido amarrado até a chegada da polícia.

“Na chegada ao local, observamos que o agressor de nome Antônio Santos da Paz estava preso ao barco, amarrado por moradores. Logo em seguida, entramos na residência e estava lá a mãe caída ao chão, já sem vida. O filho desferiu golpes de foice na perna da mãe, após uma discussão”, afirmou o tenente Salomão, da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.

A polícia também apurou que Lourença frequentemente pedia ao filho para que ele parasse de beber, o que gerava discussões frequentes entre eles. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.