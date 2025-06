Entenda qual é a diferença entre um semissubmersível e um submarino

Os vários casos de apreensões de veículos aquáticos que eram usados para o tráfico internacional de drogas chamam atenção para dois tipos de embarcações utilizadas: semissubmersível e submarino. Embora os nomes possam ser confundidos, há diferenças significativas entre esses dois tipos de transporte marítimo.

O submarino é uma embarcação com tecnologia avançada, capaz de navegar totalmente submersa por longos períodos e em grandes profundidades. Ele conta com sistemas de propulsão, navegação e oxigenação sofisticados, o que o torna apto a operar em missões militares, científicas ou estratégicas.

Já os semissubmersíveis são embarcações artesanais ou de construção improvisada, geralmente usadas por organizações criminosas para o transporte clandestino de entorpecentes. Esse tipo de veículo não submerge totalmente: parte de sua estrutura permanece visível sobre a superfície da água, o que dificulta, mas não impede, a detecção por radares e aeronaves das forças de segurança.

Os semissubmersíveis também não são pressurizados nem contam com sistemas de suporte à vida, o que limita o tempo de viagem e expõe os tripulantes a condições adversas. Seu uso tem sido associado principalmente a rotas de tráfico entre países da América do Sul e da América Central, com destino ao mercado europeu ou norte-americano.