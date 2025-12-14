Ataque a tiros em bar da Condor deixa um morto e dois feridos em Belém

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (14/12) em Belém. O crime ocorreu na Travessa dos Apinagés, esquina com a Rua Lauro Malcher, no conhecido Mendonças Bar, no bairro da Condor. A vítima foi identificada como Janary Jonas Monteiro Maciel, que, segundo informações preliminares, foi atingida por mais de dez disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.

Durante a ação criminosa, outras duas pessoas que estavam no bar também foram baleadas. Elas foram socorridas com vida e encaminhadas para uma unidade hospitalar da capital, onde receberam atendimento médico. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas feridas.

Equipes das forças de segurança estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos, isolar a área e permitir o trabalho da perícia. O crime ocorreu durante a madrugada, quando o estabelecimento estava em funcionamento, o que deve contribuir para a coleta de informações por parte dos investigadores.

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou que o caso foi inicialmente registrado na Seccional de São Brás, mas que a investigação ficará a cargo da Seccional da Cremação. A corporação confirmou a identificação da vítima como Janary Jonas Monteiro Maciel e informou que as equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.

A Polícia Civil também reforçou que informações que possam auxiliar nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, pelo número 181, com garantia de sigilo. A motivação e a autoria do homicídio seguem sendo apuradas, e testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias para auxiliar no esclarecimento do caso.