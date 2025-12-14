Capa Jornal Amazônia
Homem é morto e outro fica ferido após quarteto invadir chácara em Canaã dos Carajás

O crime ocorreu na noite de sábado (13) no Chacreamento Eucalipto 2

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Carmem Helena / O Liberal)

Um homem identificado como Idelberto Alves Correia do Nascimento, de 61 anos, morreu após ser baleado durante um ataque a tiros em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (13) no Chacreamento Eucalipto 2, em uma propriedade que pertencia à vítima. Um segundo homem de 27 anos, que também estava no local, foi atingido por um disparo no pescoço, mas sobreviveu.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar informou que uma guarnição foi acionada após o Hospital Municipal comunicar sobre a entrada de um homem ferido por arma de fogo. Na unidade de saúde, o jovem teria relatado que quatro homens armados chegaram à casa de Idelberto e efetuaram vários disparos contra a vítima. Idelberto foi atingido e morreu no local sem chances de ser socorrido. O homem de 27 anos afirmou ainda que tentou intervir na ação e acabou sendo baleado no pescoço.

Com base nas informações, os policiais foram até o imóvel e confirmaram o óbito de Idelberto. Segundo os agentes, não havia testemunhas no local no momento da chegada da equipe. A área foi isolada para os trabalhos dos peritos da Polícia Científica. A Polícia Civil esteve na propriedade para iniciar a investigação sobre o caso e esclarecer qual a motivação para o homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio de Idelberto Alves Correia do Nascimento. “Equipes realizam diligências para identificar e localizar os suspeitos. O caso é investigado pela Delegacia de Canaã dos Carajás”, comunicou.

