Mulher morre e cinco pessoas ficam feridas em colisão entre quatro veículos em Parauapebas

Uma mulher identificada como Cleonice Araújo da Silva morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um grave acidente de trânsito na PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, tudo ocorreu na tarde de sábado (13), quando quatro veículos colidiram nas proximidades do igarapé Rio do Coco, perto do trevo da Vila Cedere I.

As informações do Portal Correio de Carajás são que a Polícia Militar informou que recebeu o chamado para atendimento da ocorrência por volta das 15h. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram equipes da Polícia Rodoviária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros já prestando apoio às vítimas.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica do acidente nem as causas da colisão. Os veículos envolvidos são um Celta, uma Hilux, um Corsa de cor vermelha e um Voyage. A polícia informou que Cleonice morreu no local, antes de receber atendimento médico. Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Parauapebas.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Científica para os procedimentos legais. Um inquérito deve ser instaurado para investigar as circunstâncias do acidente.

A Polícia Civil informa que a Seccional de Parauapebas apura o caso. Segundo informações preliminares, uma mulher perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, invadiu a pista contrária e colidiu com outros três veículos que seguiam no sentido oposto. A condutora foi encaminhada para atendimento médico e, após receber os cuidados necessários, saiu do hospital antes de receber alta. Uma das vítimas fatais foi identificada como Cleunice Araújo da Silva. Uma segunda vítima foi levada ao hospital. As outras duas pessoas envolvidas tiveram danos materiais. As equipes realizam buscas para localizar a condutora, que já foi identificada.