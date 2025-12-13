Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

O lutador baiano de MMA e subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Gerônimo Mondragon, está desaparecido desde a tarde deste sábado (13), após entrar no Rio Amazonas, na região do município. Ele, que fez carreira morando no Pará, também ficou conhecido na internet por atuar em vídeos de humor e pegadinha gravados ao lado de David Mafra.

Segundo informações repassadas por autoridades locais, Mondragon estava acompanhado da namorada quando decidiu tomar banho em um rio da região. Ele teria entrado na água normalmente, mas, em determinado momento, não retornou à superfície. As circunstâncias do desaparecimento seguem sob apuração.

Equipes de busca e salvamento foram acionadas logo após o ocorrido e realizam diligências contínuas na tentativa de localizar o subsecretário. Até a última atualização, não havia informações sobre o paradeiro dele.

Diante da situação, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira divulgou uma nota oficial confirmando o desaparecimento e informou o adiamento da chegada do Papai Noel, que estava programada para este sábado (13). O evento foi transferido para o próximo fim de semana, em respeito ao momento vivido pela família e pela comunidade local.

As autoridades seguem monitorando a situação e atualizações devem ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.