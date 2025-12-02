Corpo é encontrado no rio Tocantins e pode ser de jovem desaparecido em Breu Branco

A Polícia Civil de Breu Branco, com apoio do Corpo de Bombeiros de Tucuruí e da Polícia Científica do Pará, resgatou nesta terça-feira (2) um corpo encontrado nas águas do rio Tocantins. A suspeita é de que seja do jovem Marcos Vinícius Leão, desaparecido desde sexta-feira (28).

Na tarde de segunda-feira (1º), moradores da comunidade Vila Nova Jutaí, na zona rural do município, informaram às autoridades sobre um corpo boiando no rio. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram deslocadas para verificar a ocorrência, mas as buscas iniciais não localizaram o cadáver, segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás.

Com o avanço das informações e a localização de uma testemunha, novas buscas foram iniciadas nesta terça-feira (2). As equipes integradas da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Científica conseguiram localizar e resgatar o corpo, que foi removido para os procedimentos periciais.

Diante dos indícios de que o cadáver possa ser de Marcos Vinícius, a família foi orientada a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML) para o reconhecimento formal. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. O laudo da Polícia Científica deverá ajudar a Polícia Civil a esclarecer a dinâmica e causa da morte. Informações que ajudem os trabalhos policiais podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).