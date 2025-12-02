Policial Civil que matou advogado a tiros em Belém é afastado das funções

O investigador José Tiago Barros da Costa, da Polícia Civil, foi afastado de suas funções. Ele é suspeito de matar o advogado criminalista Carlos Alberto dos Santos Costa Júnior em Belém. Segundo nota, o servidor ficará restrito a atividades administrativas.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (30/11), em frente a uma casa de festas localizada na avenida Rodolfo Chermont, próximo à rua da Marinha, no bairro da Marambaia. O suspeito deixou o local logo após o assassinato.

José Tiago Barros da Costa faz parte da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core PC). Na segunda-feira (1º/12), ele prestou depoimento na Divisão de Crimes Funcionais (Decrif) e foi liberado em seguida.

Defesa alega legítima defesa

A defesa do policial suspeito, representada pelo advogado Eduardo Monteiro, alega que o servidor se defendeu da agressão de Carlos Alberto. Os relatos de testemunhas e vídeos de câmeras de segurança demonstrariam que José Tiago tentou apenas se defender.

Início da confusão

Informações levantadas pela reportagem apontam que a confusão começou dentro do estabelecimento. O policial teria supostamente olhado para a esposa do advogado, que se dirigiu à mesa do servidor para tirar satisfação.

A discussão continuou na área externa da casa de festas. Do lado de fora, segundo relatos preliminares de testemunhas, Carlos Alberto teria avançado em direção ao policial segurando uma garrafa de vidro.

O investigador tentou correr, mas o advogado se aproximou novamente. Nesse momento, o policial sacou a arma e efetuou os disparos que atingiram e mataram o advogado no local.

Câmeras de segurança próximas ao local do crime registraram o momento em que o policial, vestindo camisa vermelha, foi retirado da área por outras pessoas logo após os tiros. As imagens não mostram para onde ele foi levado.

Equipes da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia no local e remover o corpo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários antes da liberação à família.