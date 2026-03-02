Capa Jornal Amazônia
Tentativa de assalto assusta influenciadores durante gravação em Belém

Suspeitos estavam armados com uma faca e não se intimidaram com as câmeras, segundo as vítimas

O Liberal
fonte

Tentativa de assalto assusta influenciadores durante gravação em Belém. (Reprodução/ Almeidas Indicam)

Os influenciadores Léo e Rodrigo Almeida, do canal Almeidas Indicam no YouTube, passaram por momentos de tensão durante uma viagem a Belém. Conhecidos nacionalmente pelo trabalho de valorização da memória, da arquitetura e das histórias dos cemitérios do Brasil e do mundo, os criadores de conteúdo estavam na capital paraense produzindo uma série especial, com gravações previstas no histórico Cemitério Santa Izabel.

O episódio ocorreu enquanto os influenciadores passeavam e gravavam imagens nas proximidades da Estação das Docas. Durante a gravação, enquanto comentavam sobre a hospitalidade do povo paraense e as belezas da cidade, dois homens se aproximaram em atitude suspeita.

“Percebemos algo estranho na movimentação deles, mas seguimos gravando. Acreditamos que, por estarmos com câmeras ligadas, nada aconteceria”, relatam.

image Tentativa de assalto assusta influenciadores durante gravação em Belém. (Divulgação)

Segundo os influenciadores, os homens se dividiram em lados opostos da calçada e avançaram em direção aos dois. Um deles estava com uma faca em mãos e tentou realizar o assalto. Ao perceberem a ação, Léo e Rodrigo reagiram rapidamente, correram e gritaram, o que fez com que os suspeitos fugissem.

Parte da ação foi registrada em vídeo e a imagem de um dos homens aparece no vlog publicado no canal. Após o ocorrido, os influenciadores entraram na Estação das Docas e relataram o caso a um policial que estava no local, mostrando as imagens captadas.

Apesar do susto, eles optaram por finalizar o vídeo reforçando que o episódio não define a capital paraense. “Belém nos recebeu com cultura, história, gastronomia e pessoas incríveis. O que aconteceu foi um episódio isolado, mas que nos deixou muito assustados”, afirmam.

