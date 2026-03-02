Quatro homens são presos por tráfico de drogas em área de mata em Marabá

Quatro homens foram presos na tarde deste domingo (1º), suspeitos de tráfico de drogas em uma área de mata localizada na avenida Espírito Santo, no bairro São Félix II, em Marabá, no sudeste do Pará. Os presos foram identificados como Luis Felipe Sousa Lago, Mateus Ferreira da Silva, Tuan Reis Silva e Mateus da Conceição da Silva Carvalho.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, a prisão ocorreu por volta das 14h, após a equipe do 14º Posto Policial Destacado (PPD) do São Félix receber denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na região. Os policiais se deslocaram até o local e realizaram o cerco da área indicada.

Os quatro suspeitos foram encontrados sentados debaixo de uma árvore. Segundo o relatório policial, ao perceberem a aproximação dos militares, eles teriam tentado fugir, mas foram alcançados.

Durante a abordagem, foram apreendidos quatro invólucros de maconha com Luis Felipe. Com Mateus Ferreira, os policiais encontraram um bornal contendo 20 invólucros de maconha, três de cocaína e R$ 295 em dinheiro trocado. Tuan estava com dois invólucros de maconha e dois de cocaína.

Já com Mateus da Conceição, foi localizada uma sacola contendo uma barra de cocaína, uma barra de maconha, duas balanças de precisão, uma balaclava e uma tesoura. Ao todo, conforme a PM, foram apreendidos aproximadamente 535 gramas de maconha e 417 gramas de cocaína.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos teriam resistido à abordagem, sendo necessário o uso de força para contê-los. Duas motocicletas, uma Honda Biz 125 e uma Shineray, que estavam estacionadas nas proximidades e pertenciam a Tuan e Mateus Ferreira, também foram apreendidas. Eles não apresentaram a documentação dos veículos.

O quarteto foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.