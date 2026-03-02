Capa Jornal Amazônia
Família é resgatada de veículo capotado dentro de área alagada em Itaituba

O acidente grave ocorreu na tarde desta segunda-feira (2), em uma via do distrito de Moraes Almeida

O Liberal
fonte

Família foi resgatada pela população de dentro de caminhonete após capotamento em Itaituba, nesta segunda-feira (02/03). (Reprodução redes sociais)

Uma mulher e uma criança foram resgatados de um capotamento nesta segunda-feira (02/03), em Itaituba. O veículo ficou virado com a parte de cima dentro de uma área alagada às margens de uma rodovia do distrito de Moraes Almeida.

De acordo com o site Giro Portal, de Itaituba, a caminhonete saiu da pista após o motorista perder o controle do carro, momentos depois de desviar de outro automóvel que vinha na direção contrária. Para evitar a colisão frontal, o motorista acabou caindo na área alagada.

Pessoas que presenciaram o acidente prontamente ajudaram o motorista, uma mulher e uma criança de colo, que estavam na caminhonete. As vítimas ainda chegaram a se afogar por um breve momento, mas foram socorridas com vida e receberam atendimento médico.

