Mulher morre em colisão entre motocicletas na BR-230, em Itupiranga

Uma mulher identificada como Maria do Rosário da Silva Santos, de 42 anos, morreu na noite do último sábado (28), em um grave acidente de trânsito registrado na BR-230, a rodovia Transamazônica, no km 58, trecho localizado entre o município de Itupiranga e o distrito de Cajazeiras, no sudeste do Pará.

De acordo com informações de testemunhas, a ocorrência envolveu uma colisão frontal entre duas motocicletas: uma Honda Pop branca, de placa QDB-9E27, e uma Honda Bros branca, de placa SZW-6A72.

A condutora da Honda Pop, identificada como Maria do Rosário, morreu ainda no local, em decorrência da gravidade dos ferimentos. Já o condutor da Honda Bros, Gabriel Montana Matos da Silva, foi socorrido por uma ambulância do município de Tucuruí que passava pela rodovia no momento do acidente. Ele foi levado inicialmente ao Posto de Saúde de Cajazeiras, onde recebeu os primeiros atendimentos, apresentando escoriações pelo corpo e quadro de desorientação. Em seguida, foi transferido para o Hospital Municipal de Itupiranga, onde permaneceu sob observação médica.

Segundo relato de uma testemunha, que seguia em outra motocicleta, a vítima teria perdido o controle do veículo após atingir um buraco na pista, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com a outra moto.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal por peritos da Polícia Científica de Marabá, onde passou por exame de necropsia. A Polícia Civil do Estado do Pará instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente.