Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes no interior do Pará; companheiro é preso

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que homem agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito preso (à esquerda) e o momento em que ele é apresentado na delegacia. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Pedro do Nascimento Santana Júnior foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (2/3) suspeito de espancar a companheira Alciele de Almeida Alencar, de 31 anos. O crime ocorreu na noite de domingo (1º/3), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Pedro agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela.  

De acordo com informações preliminares repassadas às autoridades, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar a vítima em determinado endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Ainda segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo que registra o momento da agressão. De longe, uma pessoa filmou Alciele, que aparece deitada no chão, sendo agredida. Outra filmagem, já após as agressões, mostra-a ensanguentada sendo socorrida por moradores.  

A vítima sofreu ferimentos graves, teve lesões severas no rosto e foi socorrida em estado delicado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No entanto, ela precisou ser transferida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Até agora, o estado de saúde atualizado dela não foi revelado.

Por volta das 10h20, a Polícia Militar conseguiu localizar Pedro e o deteve. Ele foi conduzido até a Delegacia de Tomé-Açu.  O momento da apresentação do suspeito à Polícia Civil foi filmado. Uma mulher disse para Pedro assim que ele saiu da viatura: “Eu quero que tu apodreças na cadeia, porque a minha filha está no estado de óbito”. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. A instituição informou que o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. E, após a adoção dos procedimentos legais, ele permanece à disposição da Justiça. Pedro responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.                                                                       

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência contra a mulher

violência doméstica

brutalmente agredida

socos e chutes

tomé-açu

copmpanheiro preso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre após troca de tiros com a PM em Novo Repartimento

Ele seria suspeito de integrar uma organização criminosa e teria resistido a uma ordem de prisão e efetuado disparos contra a guarnição

02.03.26 15h55

POLÍCIA

Marabá: homem é morto a tiros enquanto bebia em conveniência

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

02.03.26 15h27

POLÍCIA

PC prende investigado por estupros em série contra passageiras de mototáxi na Grande Belém

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas solicitavam corridas de mototaxistas na saída de eventos e, durante o percurso, o trajeto era desviado e elas eram levadas para a passagem Coimbra, localizada em Ananindeua, onde os crimes ocorriam

02.03.26 14h51

INVESTIGAÇÃO

Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes no interior do Pará; companheiro é preso

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que homem agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela

02.03.26 13h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Violência

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém

A Polícia Militar realiza diligências para localizar os suspeitos

01.03.26 21h16

PRESO

Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

02.03.26 8h46

INVESTIGAÇÃO

Vídeo: confusão após clássico Re-Pa resulta em homem apontando arma em restaurante

O caso foi registrado na noite de domingo (1º/3)

02.03.26 13h02

INVESTIGAÇÃO

Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes no interior do Pará; companheiro é preso

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que homem agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela

02.03.26 13h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda