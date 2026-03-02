Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes no interior do Pará; companheiro é preso

Pedro do Nascimento Santana Júnior foi preso pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (2/3) suspeito de espancar a companheira Alciele de Almeida Alencar, de 31 anos. O crime ocorreu na noite de domingo (1º/3), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que Pedro agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela.

De acordo com informações preliminares repassadas às autoridades, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar a vítima em determinado endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro da mulher, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Ainda segundo os relatos, o homem teria avançado contra a moto do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, a mulher caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo que registra o momento da agressão. De longe, uma pessoa filmou Alciele, que aparece deitada no chão, sendo agredida. Outra filmagem, já após as agressões, mostra-a ensanguentada sendo socorrida por moradores.

A vítima sofreu ferimentos graves, teve lesões severas no rosto e foi socorrida em estado delicado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. No entanto, ela precisou ser transferida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. Até agora, o estado de saúde atualizado dela não foi revelado.

Por volta das 10h20, a Polícia Militar conseguiu localizar Pedro e o deteve. Ele foi conduzido até a Delegacia de Tomé-Açu. O momento da apresentação do suspeito à Polícia Civil foi filmado. Uma mulher disse para Pedro assim que ele saiu da viatura: “Eu quero que tu apodreças na cadeia, porque a minha filha está no estado de óbito”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. A instituição informou que o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. E, após a adoção dos procedimentos legais, ele permanece à disposição da Justiça. Pedro responderá pelo crime de tentativa de feminicídio.