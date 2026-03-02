'Pulga' e companheira são mortos a tiros dentro de casa em Ourém

Izaías Medeiros, conhecido como “Pulga”, e a companheira dele, Raimunda Ozineide dos Santos, foram mortos a tiros na noite de domingo (1º/3) na Vila Fátima, localidade conhecida como “Furo Novo”, zona rural de Ourém, no nordeste do Pará. O casal estava dentro de casa quando homens armados os surpreenderam.

Segundo o perfil Ouro Verde FM, a Polícia Militar informou que realizava rondas em bares da cidade quando foi acionada por volta das 21h13 por um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informando sobre um duplo baleamento na comunidade. Ao chegar ao local, junto com a equipe de socorro, a PM constatou que as vítimas já estavam mortas.

Ainda conforme o Ouro Verde, “Pulga” tinha passagens pela polícia. No entanto, as autoridades não confirmaram se a vida pregressa dele está ou não ligada ao ocorrido.

Os militares isolaram a área para que a Polícia Civil pudesse iniciar a investigação do crime. Moradores relataram apenas ter ouvido os tiros, mas ninguém soube informar detalhes sobre os suspeitos. Por enquanto, ninguém foi preso.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC disse que a Delegacia de Ourém apura a autoria e motivação do duplo homicídio. “Segundo informações preliminares, o casal foi alvo de disparos de arma de fogo dentro de uma residência. As vítimas foram identificadas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso”, comunicou a instituição.