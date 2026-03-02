Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Pulga' e companheira são mortos a tiros dentro de casa em Ourém

Homens armados invadiram o imóvel onde as vítimas estavam e dispararam contra elas

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra as vítimas do crime. (Foto: Reprodução | Instagram | @ouroverdefm)

Izaías Medeiros, conhecido como “Pulga”, e a companheira dele, Raimunda Ozineide dos Santos, foram mortos a tiros na noite de domingo (1º/3) na Vila Fátima, localidade conhecida como “Furo Novo”, zona rural de Ourém, no nordeste do Pará. O casal estava dentro de casa quando homens armados os surpreenderam.

Segundo o perfil Ouro Verde FM, a Polícia Militar informou que realizava rondas em bares da cidade quando foi acionada por volta das 21h13 por um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informando sobre um duplo baleamento na comunidade. Ao chegar ao local, junto com a equipe de socorro, a PM constatou que as vítimas já estavam mortas.

Ainda conforme o Ouro Verde, “Pulga” tinha passagens pela polícia. No entanto, as autoridades não confirmaram se a vida pregressa dele está ou não ligada ao ocorrido.

Os militares isolaram a área para que a Polícia Civil pudesse iniciar a investigação do crime. Moradores relataram apenas ter ouvido os tiros, mas ninguém soube informar detalhes sobre os suspeitos. Por enquanto, ninguém foi preso.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC disse que a Delegacia de Ourém apura a autoria e motivação do duplo homicídio. “Segundo informações preliminares, o casal foi alvo de disparos de arma de fogo dentro de uma residência. As vítimas foram identificadas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso”, comunicou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pulga

companheira

são mortos a tiros

dentro de casa

ourém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

JUSTIÇA

Ministro do STJ nega recurso de ex-deputado Luiz Sefer e chama de 'abuso do poder de recorrer'

Ministro-relator Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também negou 'habeas corpus de ofício'

02.03.26 17h32

POLÍCIA

Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão em São Geraldo do Araguaia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos

02.03.26 17h14

POLÍCIA

'Pulga' e companheira são mortos a tiros dentro de casa em Ourém

Homens armados invadiram o imóvel onde as vítimas estavam e dispararam contra elas

02.03.26 16h59

POLÍCIA

Homem morre após troca de tiros com a PM em Novo Repartimento

Ele seria suspeito de integrar uma organização criminosa e teria resistido a uma ordem de prisão e efetuado disparos contra a guarnição

02.03.26 15h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Violência

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém

A Polícia Militar realiza diligências para localizar os suspeitos

01.03.26 21h16

INVESTIGAÇÃO

Mulher é brutalmente agredida com socos e chutes no interior do Pará; companheiro é preso

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que homem agrediu a vítima com uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir socos contra ela

02.03.26 13h44

INVESTIGAÇÃO

Vídeo: confusão após clássico Re-Pa resulta em homem apontando arma em restaurante

O caso foi registrado na noite de domingo (1º/3)

02.03.26 13h02

PRESO

Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

02.03.26 8h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda