Polícia

Polícia

Homem morre após troca de tiros com a PM em Novo Repartimento

Ele seria suspeito de integrar uma organização criminosa e teria resistido a uma ordem de prisão e efetuado disparos contra a guarnição

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o suspeito e o local onde o confronto com os militares aconteceu. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Rafael Ribeiro Costa morreu na noite do último domingo (1º/3) após um confronto com policiais militares no distrito de Maracajá, zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Ele seria suspeito de integrar uma organização criminosa e teria resistido a uma ordem de prisão e efetuado disparos contra a guarnição.

Para o portal Correio de Carajás, moradores da área disseram que, por volta das 23h, Rafael estava armado e ameaçando pessoas no início da estrada rural de Tuerê. Uma equipe da Polícia Militar, após receber a denúncia, deslocou-se ao local. Quando os militares chegaram ao endereço, avistaram o suspeito com uma arma de fogo em mãos, ainda conforme o Correio. Ao perceber a presença da viatura, ele fugiu e se abrigou em um imóvel.

Os policiais adentraram no local onde Rafael havia se escondido e, segundo o relato da corporação, foram recebidos a tiros. Diante da agressão, um dos agentes revidou e atingiu o suspeito.

Rafael chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Novo Repartimento, mas não resistiu aos ferimentos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda o retorno.

Polícia
.
