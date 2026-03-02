Motociclista morre após colidir na traseira de caminhão em São Geraldo do Araguaia

Antônio Pereira de Souza morreu em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (1º), na BR-153, em São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um caminhão Volvo que seguia no mesmo sentido da via.

De acordo com o portal Correio de Carajás, Antônio possivelmente tentou realizar uma ultrapassagem quando a batida aconteceu. Com o forte impacto, ele sofreu lesões graves.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local. Porém, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Ainda segundo o Correio, o corpo de Antônio Pereira foi removido ao Centro de Perícias Científicas para o exame de necropsia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que as circunstâncias do acidente são apuradas pela Delegacia de São Geraldo do Araguaia. "A vítima morreu no local e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O condutor do caminhão permaneceu na área até a chegada das equipes competentes e compareceu à unidade policial para o registro do boletim de ocorrência", comunicou a instituição.