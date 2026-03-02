Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

Um homem foi detido sob suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos durante a comemoração de aniversário da vítima, no município de Tucuruí, no sudeste paraense. A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a família procurar a Polícia Civil e registrar boletim de ocorrência na manhã seguinte ao ocorrido. A partir das informações repassadas, as equipes iniciaram diligências para localizar o suspeito.

O investigado foi procurado em diferentes pontos da cidade, incluindo áreas de mata e imóveis nas regiões da Matinha, Nova Matinha e Vila Peniel.

No início da noite, por volta das 19h, ele foi encontrado nas imediações da Vila Peniel. Conforme a polícia, ao notar a presença da viatura, o homem tentou escapar correndo em direção a uma área de vegetação, mas acabou caindo em um desnível do terreno, o que possibilitou a captura. Ainda segundo os agentes, ele teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

O suspeito foi conduzido à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.