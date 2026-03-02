Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

O Liberal

Um homem foi detido sob suspeita de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos durante a comemoração de aniversário da vítima, no município de Tucuruí, no sudeste paraense. A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a família procurar a Polícia Civil e registrar boletim de ocorrência na manhã seguinte ao ocorrido. A partir das informações repassadas, as equipes iniciaram diligências para localizar o suspeito.

O investigado foi procurado em diferentes pontos da cidade, incluindo áreas de mata e imóveis nas regiões da Matinha, Nova Matinha e Vila Peniel.

No início da noite, por volta das 19h, ele foi encontrado nas imediações da Vila Peniel. Conforme a polícia, ao notar a presença da viatura, o homem tentou escapar correndo em direção a uma área de vegetação, mas acabou caindo em um desnível do terreno, o que possibilitou a captura. Ainda segundo os agentes, ele teria resistido à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

O suspeito foi conduzido à 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de estupro

abuso sexual

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Dupla invade casa e mata homem a tiros em distrito de Bragança

O crime ocorreu na tarde de domingo (1º/3)

02.03.26 10h21

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida em Tailândia

O crime ocorreu na tarde de domingo (1º/3)

02.03.26 9h30

PRESO

Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

02.03.26 8h46

POLÍCIA

Três investigados por homicídio qualificado são presos pela Polícia Civil em Igarapé-Miri

O caso está relacionado a mortes registradas durante evento carnavalesco no município

01.03.26 22h42

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Violência

Homem é perseguido e baleado à luz do dia na Terra Firme, em Belém

A Polícia Militar realiza diligências para localizar os suspeitos

01.03.26 21h16

PRESO

Suspeito de estuprar criança de sete anos em festa de aniversário é preso em Tucuruí

A ação ocorreu na noite de domingo (1º/3), após o crime ser informado para as autoridades policiais.

02.03.26 8h46

POLÍCIA

Atendente baleada na cabeça durante assalto em Ananindeua não teve comprometimento neurológico

Projétil não atingiu o tecido cerebral da vítima e não houve comprometimento de estruturas neurológicas, segundo laudo médico

28.02.26 17h05

INVESTIGAÇÃO

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida em Tailândia

O crime ocorreu na tarde de domingo (1º/3)

02.03.26 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda