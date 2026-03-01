Capa Jornal Amazônia
Polícia

Três investigados por homicídio qualificado são presos pela Polícia Civil em Igarapé-Miri

O caso está relacionado a mortes registradas durante evento carnavalesco no município

O Liberal
fonte

Três investigados por homicídio qualificado são presos pela Polícia Civil em Igarapé-Miri. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na manhã deste domingo (1º), três mandados de prisão preventiva contra investigados por homicídio qualificado em Igarapé-Miri, no nordeste paraense.

De acordo com informações da polícia, as ordens judiciais foram executadas por volta das 10h, na Delegacia de Polícia Civil do município, quando Everton Júnior Pinheiro dos Santos, Lucas Pinheiro Mercês e Edmilson do Socorro da Cruz dos Santos se apresentaram espontaneamente para prestar esclarecimentos sobre fatos anteriores. No momento da apresentação, eles foram cientificados das decisões judiciais e presos.

O crime teve início na madrugada do dia 17 de fevereiro deste a, por volta das 2h, durante um evento carnavalesco realizado no município. Conforme as investigações, houve um conflito entre Madson do Espírito Santo e João Anderson Pinheiro dos Santos, que terminou com a morte de João Anderson após ser atingido por golpe de faca.

Na sequência, familiares da vítima, entre eles os três presos, teriam perseguido Madson até a travessa Coronel Garcia, no centro da cidade, onde ele foi agredido com instrumentos perfurocortantes e agressões físicas, morrendo ainda no local.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito, realizou diligências ininterruptas e coletou imagens de redes sociais para subsidiar a investigação. As prisões preventivas foram representadas pela autoridade policial e deferidas pelo Poder Judiciário.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerão à disposição da Justiça.

Três investigados por homicídio qualificado são presos pela Polícia Civil em Igarapé-Miri
Polícia
