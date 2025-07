Suposto chefe do Comando Vermelho em Belém é preso no Rio de Janeiro

Cleiton Nonato Leal Brito, apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro do Bengui, em Belém, e integrante da facção Comando Vermelho (CV), foi preso na manhã desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro.

O suspeito foi localizado no Morro do Fallet, na região central da capital fluminense, e levado para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho. Segundo a Polícia Civil do Rio, ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por traficantes, mas ninguém ficou ferido.

Operação envolveu forças policiais do Pará e do Rio

A prisão foi realizada durante uma operação coordenada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio da Polícia Civil do Pará.

VEJA MAIS

Contra Cleiton havia um mandado de prisão em aberto por integrar organização criminosa. Ele também possui registros por homicídio e roubo.

Suspeito será transferido para a Cadeia de Benfica

Após o cumprimento dos procedimentos legais, Cleiton será transferido para a Cadeia Pública de Benfica, onde deverá passar por audiência de custódia.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda retorno sobre a operação.