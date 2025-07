Suspeito de estuprar e engravidar filha adolescente em Mosqueiro é preso em Paragominas

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta quarta-feira (17), um homem suspeito de estuprar e engravidar a própria filha adolescente, em Paragominas, sudeste do estado. O crime ocorreu no distrito de Mosqueiro, em Belém, e o homem foi localizado e detido em Paragominas após troca de informações entre as equipes policiais.

A ação faz parte da Operação Horrendus e contou com o apoio da 9ª Seccional de Polícia de Mosqueiro. O homem foi encaminhado para a 13° Seccional Urbana do município, onde permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso.