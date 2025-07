Incêndio atinge casa no bairro da Sacramenta, em Belém

Um incêndio atingiu parcialmente uma residência na tarde desta quinta-feira (17), no bairro da Sacramenta, em Belém. As chamas começaram por volta das 16h30 e destruíram dois cômodos no terceiro andar da casa, localizada na passagem Mucajás, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral. Apesar do susto, nenhum morador ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, os agentes chegaram cerca de dez minutos após o acionamento e contaram com o auxílio dos próprios vizinhos, que usaram baldes com água para controlar o fogo.

Segundo o superintendente da Defesa Civil, Vitor Magalhães, a suspeita inicial é de que um curto-circuito na televisão tenha dado início ao incêndio. “Foi uma residência atingida, tudo indica que foi curto-circuito na ligação da televisão. Tiveram dois cômodos na parte do terceiro andar que foram atingidos. Não houve feridos. A equipe chegou rapidamente e os próprios moradores também ajudaram no combate às chamas”, afirmou.

Deiwid José Dias do Nascimento é um dos nove moradores da casa. Ele relatou que estava no trabalho quando soube do incêndio. “O pessoal estava tudo na frente de casa conversando. Aí do nada começou a fumaceira lá em cima, no nosso quarto. Começou na televisão, foi pipocando tudo. O fogo é rápido, e como é terceiro andar e tem forro PVC, ventilou e pegou em tudo”, disse.

O incêndio não deixou feridos, mas causou danos ao patrimônio da família. “Queimou geladeira, colchão, ar-condicionado, documentos...”, afirmou Deiwid. Segundo ele, ninguém estava no andar afetado no momento do incêndio.

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável pela assistência social em Belém, foi acionada e deve prestar apoio às famílias atingidas. O local passará por perícia para determinar oficialmente as causas do incêndio.