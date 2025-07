Carro cai dentro de canal na avenida Generalíssimo, em Belém

Um carro de passeio caiu no canal da avenida Generalíssimo Deodoro, esquina com a rua dos Caripunas, no bairro da Cremação, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (17/7). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, não houve vítimas presas dentro do automóvel e o veículo ficou sob responsabilidade do proprietário.

De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu por volta das 3h30. Uma guarnição do 20º Batalhão da Polícia Militar esteve no local para verificar a situação e constatou que não se tratava de uma ação criminosa. Os relatos dos agentes são de que o motorista teria alegado que não percebeu que a pista havia acabado e então caiu com o veículo parcialmente no canal. O condutor ainda alegou aos militares que a falta de iluminação e sinalização no local teria facilitado o acidente. No entanto, não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Um vídeo do caso foi enviado à Redação Integrada de O Liberal. Pelas imagens, é possível ver bombeiros e policiais militares próximos ao automóvel, que está parcialmente dentro do canal. O condutor teria acionado um guincho para realizar a retirada do veículo, que foi removido ainda durante a madrugada. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SegBel) e a Guarda Municipal foram demandadas pela reportagem, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.