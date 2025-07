Polícia Civil investiga caso de recém-nascido encontrado morto em lixeira de banheiro, em Uruará

A Polícia Civil investiga “sob sigilo” o caso de uma criança recém-nascida que foi encontrada dentro da lixeira de um banheiro, em uma residência em Uruará, no sudoeste do estado. O caso teria ocorrido em uma casa no bairro do Aeroporto, na quarta-feira (16). As autoridades policiais apuram qual a causa da morte do bebê.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta de 16h15, uma viatura foi acionada para ir até a residência verificar a situação. Os relatos repassados para os militares seriam de que uma jovem de 18 anos teria feito um aborto.

No local, os agentes questionaram a jovem sobre a situação e ela, ainda conforme o relato da PM, teria confirmado o aborto e que deixou o corpo da criança na lixeira, dentro de sacolas plásticas.

Diante da situação, os policiais encaminharam a jovem para a delegacia de polícia do município, para prestar esclarecimentos sobre o caso. Além disso, a Polícia Científica teria sido acionada para realizar a perícia e a remoção do recém-nascido. O bebê passaria por mais exames para que fosse verificada a real causa da morte.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo da criança foi periciado na manhã desta quinta-feira (17) em Altamira e aguarda os familiares comparecerem para a liberação.