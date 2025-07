UFPA deve auxiliar na logística dos velórios de estudantes que morreram no acidente em Goiás

A Universidade Federal do Pará (UFPA) se colocou à disposição para auxiliar no velório dos estudantes que morreram no acidente na BR-153, em Porangatu, Goiás. Cinco pessoas morreram no acidente enquanto estavam a caminho do Congresso da UNE, em Goiânia. Quatro das vítimas eram integrantes da comunidade acadêmica da UFPA vinculadas aos campi de Belém e Altamira.

“A Universidade está em contato com as famílias das vítimas que morreram no acidente e está à disposição delas para atuar na logística dos velórios, sempre respeitando a decisão particular de cada família. Ainda não há confirmação do local dos velórios. Também não há confirmação sobre data e horário do traslado dessas vítimas”, comunicou em nota.

Em respeito às vítimas, aos familiares e à dor compartilhada por toda a comunidade, a UFPA decretou luto oficial de três dias. A universidade, por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), atua para garantir que familiares dos pacientes em estado grave possam ser deslocados de Belém até os hospitais onde os estudantes estão internados.

Além disso, a UFPA também mantém uma Central de Acolhimento no prédio Mirante do Rio, no Campus Básico, no bairro Guamá, para o atendimento presencial às famílias das vítimas e dos demais envolvidos na ocorrência. No local, uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos, está disponível para acolher todos que precisarem de apoio. “Aqueles que necessitarem de atendimento e não puderem acessar o local podem também buscar atendimento remoto por meio do número (91) 98272-1213”, ressaltou a UFPA.

Acidente

Cinco pessoas morreram no acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus na rodovia BR-153. O caso ocorreu na madrugada de quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás. O acidente envolveu um micro-ônibus que transportava alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA). Entre as vítimas que faleceram na tragédia estão três estudantes, o motorista do ônibus e, também, o condutor da carreta. Os estudantes participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás.