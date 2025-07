Moradora do Guamá relata perda total de residência após incêndio no bairro

A manhã desta quinta-feira (17/07) é de contabilizar as perdas para os moradores de quatro casas atingidos por um incêndio no bairro do Guamá, em Belém. Bianca Signorini, de 43 anos, contabilizou perda total dos móveis e da residência.

Ela, a filha e a bisavó estavam dormindo no momento do incidente, mas conseguiram sair praticamente ilesas do incêndio. Todas estavam em casa quando foram alertadas da situação na noite de quarta-feira (16). “Só tiraram a gente que estava dentro e os animais”, disse.

A família se machucou um pouco devido a apreensão de sair logo do imóvel, mas não sofreu queimaduras ou se feriu gravemente. Bianca estava desiludida com os prejuízos. “Foi perda total. Abalou a estrutura. Não sou perita, mas daqui eu vi que abalou a estrutura por causa das rachaduras”, afirmou.

SUSTO - O vizinho Roberto Lopes da Costa, de 58 anos, estava em casa quando se assustou com o incêndio. "Eu me espantei 3h que estavam gritando pedindo socorro. Logo no começo eu pensei que era briga", disse. "Aí eu abri a janela da parte de cima e o fogo já estava saindo pela parte do telhado da casa do rapaz. Foi o tempo de eu descer, pegar meus gatos, um ainda fugiu", contou.

Quando Roberto desceu para a rua, já encontrou com muitas pessoas. "Estava cheio de gente querendo apagar com balde de água, mas não tinha como, a torneira tem água fininha, não tinha condições. Quando subiu o fogo já pegou na parede da casa do meu sobrinho", relembra.

Vizinho das casas Roberto Lopes da Costa acordou com gritos de socorro na madrugada. (Igor Mota / O Liberal)

APOIO - Bianca também tentou salvar alguns pertences com a família, mas não conseguiu pegar muitas coisas. Ela e os moradores atingidos aguardam o andamento do procedimento da Defesa Civil de Belém, que esteve nesta manhã na localidade. O espaço foi interditado na manhã desta quinta-feira (17/07).

“Eles falaram que vão fazer protocolar algum tipo de documento para verificar que a gente não tem onde ficar, algum Cheque Moraria, eu não sei”, falou.

CAUSA - Os moradores ainda não sabem qual seria a origem do incêndio, mas há a suspeita de que tenha sido a partir do curto-circuito de um ventilador. Bianca elogiou o trabalho do Corpo de Bombeiros durante o combate ao incêndio. “Eles chegaram rápido, se não fosse o Corpo de Bombeiros, e a gente fosse fazer por si próprio não ia dar de forma alguma”, comparou.