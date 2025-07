Suspeito de tráfico é preso com mais de 30 kg de drogas em Castanhal

Um homem identificado pelo vulgo ‘Eduardo’, suspeito de tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira (17), no bairro do Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do Pará. A ação ocorreu durante a manhã e resultou na apreensão de mais de 30 kg de skunk, conhecido popularmente como a supermaconha. Além disso, outros tiros de drogas, que serão periciados para identificação, também foram receptados no imóvel.

Segundo as informações policiais, os agentes já estariam monitorando a atuação do suspeito na área. Durante as investigações, a Polícia Civil constatou que o investigado estaria utilizando a própria motocicleta para realizar o transporte e a distribuição de entorpecentes na área. Ao chegarem à residência do suspeito, os policiais localizaram a prisão. Além disso, a equipe ainda flagrou vários itens utilizados para a embalagem da droga, como balanças normais, balança de precisão, sacos plásticos, embalagens e adesivos.

Diante do flagrante, o suspeito, juntamente com a droga e o veículo apreendidos, foi encaminhado para a delegacia de polícia de Jaderlândia, onde seriam realizados os procedimentos cabíveis. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.