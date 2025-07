Defesa Civil contabiliza quatro casas atingidas e dez famílias desabrigadas no Guamá

A Defesa Civil de Belém (Comdac) contabilizou quatro casas atingidas e dez famílias desabrigadas pelo incêndio ocorrido nesta madrugada no bairro do Guamá, em Belém. Os técnicos do órgão estiveram na passagem localizada na rua Serrão de Castro para verificar os estragos causados pelo incidente da madrugada. De acordo com análise inicial, das quatro casas atingidas, duas tiveram perda total e duas perdas parciais.

"No total, dez famílias moravam no local. Agora vamos fazer o acompanhamento dessas famílias, junto à assistência social do município", falou o superintendente da Defesa Civil de Belém,Vitor Magalhães.

O incêndio desta madrugada foi combatido pelo Corpo de Bombeiros que esteve no local com quatro viaturas. O incêndio ocorreu ao lado de um depósito de gás. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil manterá a área interditada. "A área continua interditada até que a gente possa finalizar as nossas vistorias e entregar para os moradores", afirmou. O superintendente destacou que o Comdac acompanhará todo o processo de assistência social às famílias junto com outros órgãos.