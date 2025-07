Homem é preso após assalto com troca de tiros em bar no Marajó

Um homem foi preso, na madrugada desta quinta-feira (17), suspeito de envolvimento em um assalto ocorrido em um bar, em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. Durante a ação, o assaltante foi baleado por um cliente do estabelecimento em uma troca de tiros.

Os policiais foram acionados por volta da meia-noite por moradores que relataram um assalto em andamento no Bar do Pacheco. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os criminosos haviam fugido, deixando para trás uma motocicleta.

Testemunhas contaram que três homens armados invadiram o bar e anunciaram o assalto. Na ação, um cliente reagiu, iniciando uma troca de tiros. Um dos assaltantes foi atingido por disparos e o grupo fugiu levando celulares e dinheiro. O cliente também deixou o local e não foi identificado.

Durante as buscas, os policiais encontraram um homem ferido em via pública. Segundo a PM, ele confessou participação no crime e apresentava quatro perfurações de bala. O suspeito foi encaminhado ao Hospital Municipal de Curralinho para atendimento médico.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso.