‘G3’, suposto faccionado do Comando Vermelho, é preso em Ourém nesta quinta-feira

Willians Borges da Fonseca, conhecido como “G3”, foi preso nesta quinta-feira (3), no município de Ourém, nordeste paraense. Ele é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e ocupava funções de comando dentro da organização, sendo responsável por liderar extorsão a comerciantes nas regiões do Curuçambá e Paar, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo a investigação, G3 estava há anos no interior do Pará, de onde seguia dando ordens à facção e coordenando ações criminosas, como extorsões. De acordo com a polícia, no momento da abordagem, o suspeito apresentou um documento falso aos policiais civis, sendo autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Durante a operação, foram apreendidos também telefones celulares, um carro e uma motocicleta. Willians Borges da Fonseca é investigado por integrar organização criminosa e continua à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado.